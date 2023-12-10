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Лавров объяснил свое отсутствие на форуме в Дохе

Лавров заявил, что не смог посетить форум в Дохе из-за обстоятельств

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из-за «обстоятельств» не смог лично посетить Дохийский форум. Слова главы российского дипломатического ведомства приводит ТАСС.

Несмотря на эти обстоятельства, Лаврову удалось пообщаться с участниками мероприятия в онлайн-формате.

«Действительно, я планировал быть с вами сегодня, но жизнь полна обстоятельств, спасибо за понимание моих обстоятельств», — сказал министр участникам конференции.

Также Лавров поблагодарил устроителей Дохийского форума за приглашение.

До этого премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в рамках встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что власти Катара выступают за мирное решение кризиса на Украине.

В начале декабря Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации на Украине.

Последний раз Путин и Нетаньяху проводили телефонные переговоры почти два месяца назад — 16 октября. Сообщалось, что в центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в Дохе заявили, что конфликт в секторе Газа выявил пропасть между Востоком и Западом.

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