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Лавров осудил атаку ХАМАС на Израиль и назвал ее террористической

Лавров: Москва поддерживает контакты с политофисом ХАМАС, осуждает террор

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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС совершил террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАСа есть политическое отделение... мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники», — заявил министр.

Также Лавров заявил, что Россия слышит заявления, что Израиль не остановится, пока не ликвидирует ХАМАС.

В ноябре Лавров заявил, что прекращение огня является важнейшей задачей в зоне ближневосточного конфликта.

10 декабря канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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