В Кремле заявили о невозможности публичного сотрудничества РФ с Ближним Востоком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что экономическое сотрудничество РФ с партнерами с Ближнего Востока сейчас не может быть публичным из-за недоброжелателей.

«Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в связи с этим нужно соблюдать определенный режим дискретности. Это, по его словам, является залогом расширения сотрудничества.

6 декабря президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран. Президентский самолет сопровождали четыре истребителя Су-35С, которые несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

В ОАЭ Путина встретили с размахом: во время проезда кортежа истребители F16 раскрашивали небо над Абу-Даби в цвета российского триколора, президента России встречал почетный караул с барабанщиками, а его приезд сопровождался выстрелами из пушек.

Ранее в США рассказали о важной детали во время визита Путина на Восток.