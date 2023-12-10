В Молдавии заявили, что реинтеграция Приднестровья приняла новый оборот

Переговоры перестали играть главную роль в процесс реинтеграции Приднестровья в Молдавию. Об этом в эфире местного телеканала TV8 заявил молдавский вице-премьер Олег Серебрян.

«У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше», — цитирует политика РИА Новости.

При этом Серебрян считает, что процесс реинтеграции не остановился и медленно продвигается. Например, по его словам, в данный момент в республике постепенно внедряются и распространяются молдавские законы.

Урегулирование конфликта в Приднестровье проходило в формате «5+2» при участии Тирасполя, Кишинева, России, Украины, ОБСЕ, США и Евросоюза. После начала СВО переговоры были приостановлены.

При этом в Приднестровье по-прежнему дислоцирована российская группировка войск. Бойцы охраняют склады, на которых находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Также ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые уже 30 лет сохраняют мир в регионе совместно с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В октябре 2023-го молдавский президент Майя Санду призвала избавиться от «сепаратистского» режима в Приднестровье.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление Кишинева в Европейский союз (ЕС) без Приднестровья станет предательством национальных интересов страны.