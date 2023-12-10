Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили, что реинтеграция Приднестровья приняла новый оборот

Вице-премьер Молдавии: реинтеграция Приднестровья проходит без переговоров

close
100%
Shutterstock

Переговоры перестали играть главную роль в процесс реинтеграции Приднестровья в Молдавию. Об этом в эфире местного телеканала TV8 заявил молдавский вице-премьер Олег Серебрян.

«У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше», — цитирует политика РИА Новости.

При этом Серебрян считает, что процесс реинтеграции не остановился и медленно продвигается. Например, по его словам, в данный момент в республике постепенно внедряются и распространяются молдавские законы.

Урегулирование конфликта в Приднестровье проходило в формате «5+2» при участии Тирасполя, Кишинева, России, Украины, ОБСЕ, США и Евросоюза. После начала СВО переговоры были приостановлены.

При этом в Приднестровье по-прежнему дислоцирована российская группировка войск. Бойцы охраняют склады, на которых находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Также ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые уже 30 лет сохраняют мир в регионе совместно с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В октябре 2023-го молдавский президент Майя Санду призвала избавиться от «сепаратистского» режима в Приднестровье.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление Кишинева в Европейский союз (ЕС) без Приднестровья станет предательством национальных интересов страны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами