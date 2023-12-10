Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

У Украины нет ни собственной промышленности, ни денег, ни идеологии, поэтому нет будущего, заявил президент России Владимир Путин во время общения с Героями РФ в Кремле. Видеофрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда нет собственной базы: ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — заявил глава государства.

Он отметил, что российская промышленность стала производить в разы больше, тогда как на Украине иссекают запасы, а собственной базы нет.

До этого Владимир Путин заявил, что украинские власти «совсем оборзели», начав уничтожать РФ на ее исторических землях, изгонять оттуда людей и объявив русских некоренной нацией на Украине. Если бы не эти действия Киева, Россия никогда не вступила бы в конфликт с Украиной, подчеркнул президент.

Глава государства также пообещал посетить новые регионы РФ.

Ранее Путин заявил о борьбе Запада со всеми народами России.