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Путин заявил, что оборонная промышленность РФ набирает обороты

Путин: оборонная промышленность производит в разы больше

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность РФ набирает обороты и начала производить в разы больше. Видеозапись с его словами после церемонии вручения золотых звезд Героям России опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — сказал Путин.

Российский лидер при этом отметил, что даже с учетом этого «еще не всего хватает».

До этого Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». В документе говорится, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Также указом утверждается положение о почетном звании.

В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы закупок и ремонта вооружений для Вооруженных сил России в 2024 году возрастут. Министр обороны констатировал необходимость продолжить инициативные работы по модернизации уже существующих и созданию перспективных вооружений. Он заключил, что стоит проводить тестирование подобных образцов в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее в Германии заявили о многократном превосходстве России над Украиной.

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