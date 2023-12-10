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В Госдуме рассказали об активизации спецслужб НАТО

Пискарев: спецслужбы НАТО активизировались с началом кампании по выборам

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что спецслужбы стран НАТО активизировали свою деятельность в связи с началом кампании по выборам президента в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России», — сказал он.

По его словам, предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций, а также ведется подготовка провокаторов.

До этого действующий президент РФ Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества.

Ранее в Белом доме оценили участие Путина в выборах.

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Выборы президента России 2024
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