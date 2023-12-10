В Армении объявили о попадании страны под контроль Азербайджана

Жители Нагорного Карабаха, покинувшие свою родину из-за попадания региона под контроль Азербайджана, вряд ли когда-нибудь вернутся домой, считает депутат парламента Армении Тигран Абрамян, передает News.am. По его словам, мировому сообществу «наплевать» на карабахцев.

«Скажу группе арцахцев, что, поскольку сама Армения находится под контролем Азербайджана, вы никогда не вернетесь в Арцах [Карабах]. Более того, если вы продолжите писать письма и возлагать надежды на международное сообщество, которому глубоко на вас наплевать, вы никогда не вернетесь в Арцах», — отметил Абрамян.

Он добавил, что в текущей ситуации стоит действовать в других направлениях. Абрамян подчеркнул, что надо прекратить избегать критики руководства Армении за случившееся с Карабахом.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении сочли закрытым вопрос статуса Карабаха.