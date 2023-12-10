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ЕС предрекли глубокий раскол в случае приема Украины

Сенатор Пушков заявил, что прием Украины в ЕС может ударить по единству союза

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Global Look Press

Перспективы Евросоюза как наднационального объединения не так надежны, как кажется евробюрократам в Брюсселе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что популярность ЕС в странах-членах союза постепенно падает.

«Своей политикой внешней экспансии, создания новых кризисов типа украинского, разрывом энергетических связей с Россией они подвергают страны ЕС постоянным стрессам — и экономическим, и финансовым <...> Политика руководства ЕС, как показал визит Мишеля и фон дер Ляйен в Китай, чревата усложнением или даже кризисом в отношениях с Китаем, что стало бы еще одним мощным стрессом для европейской экономики. В этих условиях прием в состав ЕС Украины, запланированный в Еврокомиссии, может стать мощным ударом по единству Евросоюза или даже вызвать глубокий внутренний раскол, став фатальным для этой структуры», — написал Пушков.

Он добавил, что популярность ЕС падает в Австрии, в Нидерландах на выборах победили евроскептики и не так давно был Brexit.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС назвали причины, мешающие вступлению Украины.

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