В Германии продолжает падать рейтинг правящей коалиции

Рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел институт INSA.

Согласно результатам опроса, рейтинг коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, за неделю сократился на 1%. Сейчас за эти три партии проголосовали 34% избирателей.

При этом правая «Альтернатива для Германии» набрала 22% голосов участников опроса. За Левую партию готовы проголосовать 4% респондентов.

Отмечается, что 74% респондентов считают, что канцлер Германии Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями.

До этого газета Bild писала, что Шольц обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ. Он выступил с критикой действий Москвы на съезде Социал-демократической партии Германии.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».