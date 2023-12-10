В Катаре заявили, что конфликт в секторе Газа выявил пропасть между Востоком и Западом

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что конфликт в секторе Газа выявил пропасть между Востоком и Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт в секторе Газа выявил огромную пропасть между Востоком и Западом», — заявил Аль Тани.

По его словам, также данный конфликт выявил двойные стандарты в отношении похожих международных проблем.

Он также считает «прискорбным, что некоторые находят оправдание атакам на гражданских лиц и считают их приемлемыми».

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш во время посещения Катара заявил, что авторитет организации был поставлен под сомнение из-за ее неспособности исполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в секторе Газа. При этом Гутерриш подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит призывать к установлению перемирия.

Ранее президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе.