В ЕС признали наличие ограничений по помощи Украине

Евросоюз обсуждает возможности многолетней поддержки Украины, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. В интервью El Pais он отметил, что необходимо выделить ключевые направления, поскольку финансовые возможности Брюсселя для помощи Киеву ограничены.

«Мы находимся на ранних стадиях обсуждения этой многолетней финансовой структуры. У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли. Средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты», — пояснил Альбарес.

Он добавил, что Испания поддерживает как помощь Украине, так и вступление республики в Евросоюз. Альбарес подчеркнул, что Мадрид готов помогать Киеву длительное время, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы все согласны поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Это правда, что происходящее в секторе Газа сместило интерес, но это скорее в информационном [пространстве], чем фактически <...> Мы хотим, чтобы мир вернулся на Украину, но это решение находится только в руках России», — заключил глава МИД Испании.

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