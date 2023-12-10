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Путин пообещал посетить новые регионы РФ

Путин пообещал обязательно посетить новые регионы России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал председателю народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Видео с его заявлением на церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества, опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

В ходе церемонии Жога предложил Путину посетить новые территории, когда там «станет немножко потише».

«Обязательно, а как же!» — ответил Путин.

До этого министерству внутренних дел РФ и Росгвардии было поручено обеспечить безопасность членов избирательных комиссий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на выборах президента России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал 8 декабря фактическим стартом предвыборной кампании Путина.

Незадолго до этого российский лидер объявил о выдвижении в президенты.

Ранее в Кремле заявили о консолидации россиян вокруг Путина.

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