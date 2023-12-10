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Генсек ООН заявил о подрыве авторитета организации

Гутерриш: авторитет ООН подорван неспособностью установить перемирие в Газе

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что авторитет организации был поставлен под сомнение из-за ее неспособности исполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом Гутерриш сообщил во время открытия Дохийского форума в Катаре.

«Авторитет и доверие к ООН и Совету Безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа», — приводит РИА Новости слова генсека ООН.

При этом Гутерриш подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит призывать к установлению перемирия. Он отметил, что два месяца войны в Газе обернулись беспрецедентным количеством жертв, а выжившим жителям анклава грозит гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

В то же время в Израиле полагают, что бои в Газе продлятся еще несколько месяцев. Впрочем, ожидается, что будут достигнуты новые договоренности по освобождению заложников, похищенных 7 октября.

Ранее президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе.

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