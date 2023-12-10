Путин заявил, что Россию никогда не получится ослабить и раздавить

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию никогда не получится «оттеснить, ослабить и раздавить». Слова главы государства приводятся в программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Попытка оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном итоге раздавить, ничего не получится у них, никогда», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что после заключения Минских соглашений в 2014 году Украина и западные страны заверяли российскую сторону в готовности их выполнять.

«Стремились к этому? Хрена с два! Публично же сказали — и бывший канцлер Германии, и бывший президент Франции: «А мы и не думали выполнять, подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям», — напомнил президент РФ.

Во время общения с Героями Российской Федерации в Кремле Путин заявил, что украинские власти «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

Ранее в США сочли, что политика Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с РФ.