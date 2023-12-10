Азаров высмеял признание США по помощи для Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинцы продолжают радостно воспринимать новости о каждом новом пакете помощи из США, хотя на самом деле Вашингтон 90% поддержки тратит на американской территории. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что в частности, выделение Белым домом средств «самим себе» подтвердил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«А украинцы продолжают радостно воспринимать новости о каждом новом пакете помощи из США, всю эту пропагандистскую лапшу носят на ушах и твердят, что весь мир с ними и надеются, что денег дадут столько, сколько надо. А тут Блинкен снова всю малину испортил своим заявлением. Собственно, вся американская помощь уже досконально расписана в бюджете США», — написал Азаров.

Он добавил, что Блинкен признал расход примерно 90% военной помощи для Украины на американской территории. Азаров подчеркнул, что так глава Госдепа объяснял выгодность продолжения поддержки Киева со стороны США.

Ранее в США нашли виновного в задержке финансирования Украины.