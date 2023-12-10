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В Египте начались выборы президента

В Египте открылись избирательные участки на выборах президента

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Unsplash

Во всех провинциях Египта открылись избирательные участки на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, голосование началось в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Выборы продлятся три дня — 10, 11 и 12 декабря. Около 67 млн египтян имеют возможность отдать свой голос на выборах. На территории страны будут работать 9376 избирательных участков. В качестве наблюдателей будут представлены 14 международных организаций. Уже утверждены 220 международных наблюдателей.

Отмечается, что помимо действующего президента Египта Абделя Фаттаху ас-Сиси свои кандидатуры выдвинули лидер «Республиканской народной партии» Хазем Омар, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама и председатель «Египетской социал-демократической партии» Фарид Захран.

До этого президент США Джо Байден рассказал, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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