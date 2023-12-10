На Украине назвали три сценария для страны в 2024 году

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил, что в 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев. Его словам передает Rzeczpospolita.

По его мнению, первый вариант предполагает, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боевых действий. При этом для Украины это означало бы «не войну, но и не мир». Арестович считает, что режим прекращения огня в таком случае иногда бы нарушался, а многие возвратившиеся домой военные ощутили бы на себе экономические проблемы страны и столкнулись с безработицей.

«Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — сказал Арестович.

В случае второго варианта, по его мнение, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, однако украинская армия проиграет на нескольких участках фронта. Это, по словам Арестовича, заставит украинцев искать виновных и «вцепляться друг другу в глотки».

При еще одном раскладе Запад «опомнится» и передаст Украине «огромное количество оружия и другой помощи».

«Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — сказал Арестович, обозначив последний вариант развития событий как «сказочный, из области фантастики».

До этого советник премьера Чехии по безопасности Томаш Поя заявлял, что для Украины возможен сценарий Кипра, который де-факто разделен между греческой и турецкой общинами.

В ноябре бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что украинские власти рассчитывали на оптимистичное развитие ситуации с американской помощью, но она пошла по негативному пути.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.