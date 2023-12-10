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Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лире. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Маск прокомментировал слова телеведущего Такера Карлсона о том, что гражданин США Лира с июля находится в украинской тюрьме, где его пытают.

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского?» — написал Маск.

Он попросил Зеленского объяснить эту ситуацию американцам, так как если дело не только в критике украинского президента, то существуют «большие проблемы».

До этого газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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