В США заявили об «отступлении» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США. Об этом пишет Washington Post.

Согласно материалу издания, на этой неделе украинский лидер должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, однако в последнюю минуту он все отменил.

«Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — сказано в статье.

Авторы издания также отметили, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой Киеву финансовой помощи.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега с территории Украины.

7 декабря глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства между Украиной и США.

8 декабря издание Messenger писало, что Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.