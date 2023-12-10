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В США заявили об «отступлении» Зеленского

WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США

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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессом США. Об этом пишет Washington Post.

Согласно материалу издания, на этой неделе украинский лидер должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, однако в последнюю минуту он все отменил.

«Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — сказано в статье.

Авторы издания также отметили, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой Киеву финансовой помощи.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега с территории Украины.

7 декабря глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства между Украиной и США.

8 декабря издание Messenger писало, что Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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