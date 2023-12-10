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В США заявили, что участие в борьбе за Крым приведет к мировой войне

AC: участие США в борьбе за Крым может спровоцировать третью мировую войну

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Kevin Lamarque/Reuters

Поддержка американскими властями претензий на Крым может закончится Третьей мировой войной. Об этом написал журнал American Conservative.

Автор статьи прокомментировал прошедшие на минувшей недели дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред США в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три региона на востоке Украины, ради которых она и президент США Джо Байден хотят направить войска США на помощь Киеву.

«В итоге она сказала: »Донецк, Луганск, Крым». Это неверный ответ», — считает политический аналитик издания.

По его словам, единственный повод включать в этот перечень Крым — это желание втянуть США в Третью мировую войну
Эксперт добавил, что внешняя политика является одним из слабых мест Хэйли в рамках президентской гонки.

До этого в США сочли, что политика нынешнего главы Белого дома Джо Байдена может спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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