В США сочли, что политика Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с РФ

Политика нынешнего главы Белого дома Джо Байдена может спровоцировать ядерную конфронтацию с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

»Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией», — отметил Риттер.

Он уточнил, что противостояние спровоцировало конфликт России и НАТО.

По словам экс-разведчика, Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году, так как он способен распустить НАТО. Но «американское самосохранение», как считает Риттер, требует возвращение Трампа на пост президента.

6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине.

Накануне Белый дом допустил столкновение ВС США и России.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.