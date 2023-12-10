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Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Борич призвал срочно реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

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Lucas Aguayo Araos/Global Look Press

Президент Чили Габриэль Борич заявил о необходимости провести срочные структурные реформы в ООН после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Срочно нужна структурная реформа ООН», — отметил чилийский лидер.

8 декабря американские власти применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции. Документ включал требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Среди проголосовавших за резолюцию 13 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за вето, наложенное на резолюцию ООН по Газе. Турецкий лидер выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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