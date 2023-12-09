Украинский президент Владимир Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега из страны. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Я уверен, что во время визитов <...> Остина или Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий», — предполагает он.

По мнению Джонсона, украинский лидер желает «нечто большее, чем простые обещания» и хочет, чтобы о нем «позаботились, когда придет время».

Бывший сотрудник американской разведки считает, что Зеленский оказался в нелегкой ситуации, в том числе из-за разногласий с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Кроме того, он усомнился в возможности оборонных поставок Киеву улучшить положение ВСУ на фронте.

Перед этим глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства между Украиной и США.

Ранее сын Трампа объявил о поражении Украины.