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В США раскрыли просьбу Зеленского к американским политикам

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский просил у США гарантий безопасности для побега

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Felipe Dana/AP

Украинский президент Владимир Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега из страны. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Я уверен, что во время визитов <...> Остина или Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий», — предполагает он.

По мнению Джонсона, украинский лидер желает «нечто большее, чем простые обещания» и хочет, чтобы о нем «позаботились, когда придет время».

Бывший сотрудник американской разведки считает, что Зеленский оказался в нелегкой ситуации, в том числе из-за разногласий с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Кроме того, он усомнился в возможности оборонных поставок Киеву улучшить положение ВСУ на фронте.

Перед этим глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства между Украиной и США.

Ранее сын Трампа объявил о поражении Украины.

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