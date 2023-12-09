В Венгрии оценили новый украинский закон о возвращении прав меньшинств

Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже понятно, что он не отвечает всем требованиям Будапешта.

По его словам, права венгерского сообщества на Украине начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор продолжается лишение прав.

«Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией», — написал Менцер.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Нововведения не затронут русский язык.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.