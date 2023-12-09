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В Иране предупредили об устаревании «ядерной сделки»

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: «ядерная сделка» не приносит результат

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил об устаревании так называемой «иранской сделки» или Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). С таким заявлением он выступил на встрече с молодежью в честь Дня студента, передает ISNA.

«В связи с тем, что наши красные линии не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД, но это означает отказ от СВПД. Временных рамок нет, и чем дальше, тем более эфемерным становится результат», — заявил дипломат.

30 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции.

Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой 5+1, которая состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — и Германии. Переговоры по сделке длились с 2005 по 2015 год, а уже в 2018 году США вышли из соглашения. СВПД предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ряд шагов, гарантирующих исключительно мирный характер иранской ядерной программы.

Ранее Совет ЕС отказался снимать санкции с Ирана в рамках ядерной сделки.

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