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Посол Ирана спрогнозировал скачок в отношениях Тегерана и Москвы

Посол Ирана: в ближайшие 3 года в отношениях Тегерана и Москвы произойдет скачок

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Shutterstock

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью агентству Nour News высказал мнение, что в ближайшие два-три года в отношениях двух стран произойдет большой скачок.

По его словам, Иран стремится, чтобы его бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России.

«Учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок», – сказал Джалали агентству, добавив, что условия для этого создаются, а препятствия сокращаются.

Также посол назвал «беспрецедентным» количество поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами, которые состоялись за последние два года, сравнивая со всей предыдущим предыдущей историей взаимоотношений двух стран.

8 декабря президент России Владимир Путин назвал очень хорошей динамику развития отношений РФ и Ирана.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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