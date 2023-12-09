Захарова отреагировала на призыв Зеленской помогать Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв жены украинского президента Елены Зеленской к Западу продолжать помогать Украине. Комментарий дипломата опубликован в ее Telegram-канале.

«А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — заявила она.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет «новые территориальные реалии». Она отметила, что Москва открыта к переговорам, но на данный момент не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения.

Кроме того, она подчеркнула, что попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине напрасны, нужны другие решения.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского вступить в переговоры с Россией.