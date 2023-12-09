Захарова назвала условия РФ для мира на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет «новые территориальные реалии». Об этом дипломат сказала в интервью AFP, передаетРИА Новости.

»Россия полагает, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие и если Киев примет «новые территориальные реалии», — приводит агентство слова дипломата.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва открыта к переговорам, но на данный момент не видит политической воли в Киеве или на Западе для их проведения. Чиновница отметила, что Украина настаивает на капитуляции РФ, но на основе таких условий Москва не будет разговаривать с кем-либо из украинского руководства.

Также Захарова заявила, что попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине напрасны, нужны другие решения.

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