В Германии заявили, что помощь Украине — большой финансовый вызов

Помощь Украине — вызов для Германии, но она все равно будет продолжена. Об этом на съезде Социал-демократической партии Германии заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, мы делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — сказал канцлер.

По мнению Шольца, весь мир и вся Европа должны послать президенту России Владимиру Путину сигнал о том, что поддержка Украины не будет сокращена.

7 декабря сообщалось, что общая стоимость выделенных странами Запада пакетов помощи Украине в период с августа по октябрь 2023 года составила € 2,11 млрд, что на 87% меньше аналогичных показателей за тот же период в прошлом году.

При этом кабмин ФРГ не смог согласовать бюджет на 2024 год из-за разногласий между канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.

Ранее соцопрос показал, что 74% граждан Германии негативно оценивают работу канцлера Шольца.