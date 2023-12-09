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Шольц озвучил позицию Германии в вопросе дальнейшего финансирования Украины

Шольц предупредил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Германия и другие западные страны не собираются прекращать оказывать помощь Украине. Об этом на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает РИА Новости.

«В текущей ситуации речь идет об очень четком послании — от мира, Европы и Германии... которое должно звучать следующим образом: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы далее будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине с ее 46 млн жителей...» — сказал Шольц.

Сегодня, 9 декабря, жена лидера Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к западным странам с просьбой не прекращать помощь Киеву.

Также сегодня полковник в отставке Виктор Литовкин уличил США в войне с Россией на территории Украины.

Ранее ВСУ сбросили с дронов три взрывных устройства на российский регион.

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