Шольц озвучил позицию Германии в вопросе дальнейшего финансирования Украины

Германия и другие западные страны не собираются прекращать оказывать помощь Украине. Об этом на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает РИА Новости.

«В текущей ситуации речь идет об очень четком послании — от мира, Европы и Германии... которое должно звучать следующим образом: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы далее будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине с ее 46 млн жителей...» — сказал Шольц.

Сегодня, 9 декабря, жена лидера Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к западным странам с просьбой не прекращать помощь Киеву.

Также сегодня полковник в отставке Виктор Литовкин уличил США в войне с Россией на территории Украины.

Ранее ВСУ сбросили с дронов три взрывных устройства на российский регион.