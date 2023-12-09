Украина выступит с обращением к Евросоюзу и институтам о вступлении в ЕС

Парламент Украины одобрил обращение к государствам-членам Европейского Союза и его институтам о поддержке открытия переговоров о вступлении республики в ЕС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 292 депутата.

Парламентарий добавил, что Верховная рада призывает поддержать стремление Украины по вступлению в Европейский союз путем принятия решения об открытии переговоров о членстве страны во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.

Накануне украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль сообщал, что рассчитывает на принятие итогового решения Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение на следующей неделе.

Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве с Европейским союзом вместо полноправного членства в евросодружестве.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.