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Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помощь Украине

Зеленская попросила у стран Запада не прекращать помощь Украине

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POOL/Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская обратилась к западным странам с просьбой не прекращать помощь Киеву. Ее слова передает Би-би-си.

«Нам очень нужна помощь. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — сказала Зеленская, отметив, что замедление темпов оказания помощи представляет опасность для страны.

9 декабря издание Military Watch Magazine писало, что ряд политиков в США не желают продолжать помощь Украине из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления, начатого летом года.

До этого аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины планировать свои действия на фронте.

Ранее в Госдуме призвали Украину задуматься о переговорах с Россией.

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