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В Госдуме призвали Украину задуматься о переговорах с Россией

Депутат ГД Красов: Украине следует задуматься о переговорах с Россией

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украине лучше перестать произносить лозунги о контрнаступательных маневрах и задуматься о том, как сесть с Россией за стол переговоров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, слова которого передает «Лента.ру».

«Не к контрнаступательным, а к контротступательным маневрам, скорее всего, они готовятся. Это очередной бред от руководителя внешнего ведомства Украины. Вместо того чтобы произносить какие-то лозунги, им лучше задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров, признаться в тех воинских преступлениях, которые они долгие годы совершали на Донбассе, и задуматься о сохранении населения», — сказал Красов.

9 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Как считает Кулеба, любая пауза в боевых действиях в данный момент даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины планировать свои действия на фронте.

Ранее жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома перед бегством.

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