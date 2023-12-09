В Госдуме призвали Украину задуматься о переговорах с Россией

Украине лучше перестать произносить лозунги о контрнаступательных маневрах и задуматься о том, как сесть с Россией за стол переговоров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, слова которого передает «Лента.ру».

«Не к контрнаступательным, а к контротступательным маневрам, скорее всего, они готовятся. Это очередной бред от руководителя внешнего ведомства Украины. Вместо того чтобы произносить какие-то лозунги, им лучше задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров, признаться в тех воинских преступлениях, которые они долгие годы совершали на Донбассе, и задуматься о сохранении населения», — сказал Красов.

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