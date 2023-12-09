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В США назвали причину нежелания дальше помогать Украине

MWM: в США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники

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Стрингер/РИА «Новости»

Ряд политиков в США не желают продолжать помощь Украине из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления, начатого летом года. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По словам экспертов, масштаб потерь, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины, сыграли важную роль в усилении сопротивления в Соединенных Штатах поставкам вооружения Киеву.

В статье также говорится, что прекращение помощи Украине может окончательно подорвать не только способность руководства поддерживать военные операции, но и способность государства выполнять даже самые базовые функции.

Кроме того, в США переживают, что репутация лучшего американского танка M1 Abrams на украинском поле боя подорвется.

На этой неделе старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор заявил в статье для газеты Financial Times, что Украина перестала быть особенной для Запада и находится в ужасном положении.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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