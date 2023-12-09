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В КНДР назвали военным преступлением помощь Украине со стороны Запада

ЦТАК: военная помощь Украине является самоубийственным поступком США и союзников

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Efrem Lukatsky/AP

Военная помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, представляет собой самоубийственный поступок и ведет к затягиванию боевых действий. На это в своей статье указал международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Рю Чжу Хен, передает ТАСС.

Он отметил, что администрация действующего украинского президента Владимира Зеленского превратилась в верного прислужника американских властей. При этом, по словам автора материала, в настоящее время Киев продолжает принимать участие в несправедливом и опосредованном вооруженном противостоянии с Москвой.

«Военная помощь марионеточной клике Зеленского <...> является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, приводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине», — подчеркнул Рю Чжу Хен.

Кроме того, северокорейский обозреватель раскритиковал «косвенные поставки» Киеву снарядов калибра 155 мм со стороны Сеула. Как он указал, подобные действия Южной Кореи свидетельствуют о ее ошеломляющем «проамериканском раболепии».

В начале декабря газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось о поставках южнокорейских боеприпасов на Украину. По данным издания, Сеул передал Киеву больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза (ЕС) вместе взятые.

Ранее в Белом доме рассказали о ходе переговоров с конгрессом США по поводу дальнейшего финансирования Украины.

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