Украина пытается убедить другие страны в том, что Россия после победы в конфликте с ней нападет на Польшу. Об этом заявил обозреватель польской газеты Myśl Polska Ян Энгельгард.

В своей статье он размышляет над тем, готова ли Польша и ее истеблишмент к миру на Украине без ее победы.

Он отмечает, что существует такое предположение, что поражение Украины будет означать, «что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева, направленным на поддержание западной политики безусловной военной и финансовой поддержки».

По его словам, украинские политики часто используют подобные заявления «в качестве шантажа», эту «уловку» также использует администрация президента США Джо Байдена, которая «пугает страны восточного фланга НАТО нападением России».

В Европе, по его мнению, нет страны, которая была бы более заинтересована в прекращении конфликта, чем Польша, и она должна быть одной из первых стран, которая потребует его прекращения. При этом Энгельгард выразил уверенность, что ни одна польская политическая сила не осмелится пойти на это, потому что «догма о борьбе до конца все еще актуальна».

До этого польский генерал Вальдемар Скшыпчак призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.