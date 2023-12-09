Китай в Совбезе ООН заявил о двойных стандартах США

Позиция США по конфликту Израиля и палестинской группировки ХАМАС демонстрирует, что такое двойные стандарты. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

Ранее США в Совете Безопасности ООН наложили вето на предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Великобритания воздержалась, против выступили только США.

Он подчеркнул, что Китай разочарован решением США наложить вето на проект резолюции.

По его словам, потворствовать продолжению боев и одновременно выступать за предотвращение разрастания конфликта является самообманом, также крайне цинично то, что США говорят о необходимости продолжения боев, упоминая о защите женщин, детей и прав человека.

«Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — добавил дипломат.

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето США вынесли приговор жителям сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.