Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зампостпреда России назвал приговором вето США на резолюцию о мире в Газе

Полянский заявил, что своим вето США вынесли смертный приговор жителям Газы

close
100%
Ahmed Zakot/Reuters

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето против резолюции с призывом к мирным переговорам США вынесли смертный приговор жителям Газы. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — заявил Полянский.

Российский дипломат добавил, что оценку действиям Соединенных Штатов даст история.

До этого Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Британия воздержалась, а против выступили только Соединенные Штаты, которые наложили вето.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами