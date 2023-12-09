Зампостпреда России назвал приговором вето США на резолюцию о мире в Газе

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето против резолюции с призывом к мирным переговорам США вынесли смертный приговор жителям Газы. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — заявил Полянский.

Российский дипломат добавил, что оценку действиям Соединенных Штатов даст история.

До этого Соединенные Штаты заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.

За резолюцию проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Британия воздержалась, а против выступили только Соединенные Штаты, которые наложили вето.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.