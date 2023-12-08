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В Гватемале прокуратура отказалась признавать легитимными выборы президента

Прокуратура Гватемалы назвала президентские выборы нелегитимными

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Depositphotos

Прокуратура Гватемалы назвала президентские выборы, в результате которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, нелегитимными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Использованные при подсчетах формы не были одобрены пленумом магистратов и являются ничтожными в правовом смысле», — объявила прокурор Леонор Моралес.

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале в сентябре 2023 года, получив 59% голосов. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Гватемалы Ирма Паленсия на конференции.

До этого сотрудники министерства внутренних дел Гватемалы провели изъятие у Высшего избирательного суда протоколов и бюллетеней прошедших президентских выборов, на которых победил левоцентрист Бернардо Аревало.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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