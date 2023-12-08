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Генсек ООН признал отсутствие условий для доставки гумпомощи в сектор Газа

Генсек ООН Гутерриш признал отсутствие условий для доставки гумпомощи в Газу

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AP

В секторе Газе не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи, объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Службы безопасности организации. Его слова передает РИА Новости.

«Условий для эффективной доставки гумпомощи больше не существует», — заявил генсек.

Он также признал, что в текущих условиях на территории палестинского анклава стало невозможным выполнение резолюции 2712 Совбеза ООН, призывающей к росту поставок гуманитарных товаров гражданскому населению.

«В нынешних условиях «на земле» выполнение этого мандата стало невозможным», — с сожалением констатировал Гутерриш.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявила, что у Организации Объединенных Наций больше нет гуманитарных операций на юге сектора Газа на фоне интенсивных темпов боевых действий в южной части анклава.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

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