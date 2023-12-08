Путин приступил к изучению обращений граждан, поступающих в колл-центр

Президент России Владимир Путин выделил время для того, чтобы ознакомиться c посланиями граждан, которые в огромном количестве поступают в колл-центр прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы даем регулярно в процессе подготовки к этой программе срезы по темам, которые гражданами поднимаются, и мы даем президенту также уже ближе к программе», – сказал Песков.

По его словам, некоторые обращения граждан уже переданы президенту, и когда у него найдется время, он знакомится с ними.

Представитель Кремля рассказал, что Путин традиционно проводит совещание с руководством администрации, с правительством, с экономическим и социальным блоком кабмина, где обсуждаются различные вопросы, на которые президент обращает особое внимание, требуя проверки определенных тем.

Также Песков сообщил о подготовке президента России Владимира Путина к прямой линии, которая состоится на следующей неделе.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.