Эрдоган оценил уровень безопасности в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «ящик Пандоры» открыт, никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности без «предотвращения жестокости» Израиля в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, если «жестокость Израиля» никто не может предотвратить, то никто не будет чувствовать себя в безопасности, ведь «ящик Пандоры» был открыт».

Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в «пособничестве терроризму». Президент Турции считает, что Нетаньяху и его сторонники являются «пособниками терроризма».

До этого стало известно, что национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории страны спецопераций израильской разведки «Моссад» по ликвидации представителей радикального палестинского движения ХАМАС.

По данным Hurriyet, именно разведка Турции по просьбе «Моссада» после нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей Израиля 7 октября вела переговоры с Катаром, Египтом и США о возвращении израильских заложников, удерживаемых в сектора Газа. Она добилась того, что часть пленных была освобождена.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.