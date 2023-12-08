Матвиенко разделяет мнение соотечественников о том, что Путин вызывает доверие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале сообщила, что разделяет мнение соотечественников о том, что президент РФ Владимир Путин вызывает доверие.

«Уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг президента», — утверждает политик.

Матвиенко подчеркнула, что результаты разных социологических опросов и исследований свидетельствуют о том, что россияне это хорошо понимают.

Это то, что называется «роль личности в истории», — написала она.

По мнению спикера Совфеда, фигура Владимира Путина вызывает у граждан России «доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость».

«Полностью разделяю», — констатировала политик.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в СФ рассказали, когда начнется президентская избирательная кампания.