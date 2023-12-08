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В Раде Украины поддержали увеличение штата антикоррупционного бюро

Депутат Железняк: Рада поддержала увеличение состава НАБУ до тысячи человек

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховная рада поддержала увеличение штата национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на 300 человек. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram–канале.

Он отметил, что увеличение количества сотрудников антикоррупционного ведомства является одним из обязательств Киева перед Европейским союзом (ЕС).

«Рада поддержала в целом увеличение на 300 человек состава НАБУ. За – 332 [голоса]… Это важный законопроект, который является одним из основных в наших европейских обязательствах», – говорится в посте депутата.

Он отметил, что принятый документ предусматривает поэтапное увеличение штата бюро с 700 до 1000 человек в течение трех лет.

«Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей», – сообщил Железняк.

В ноябре задержания украинских депутатов, проведенные НАБУ, связали с попыткой надавить на Раду.

Ранее на Украине экс-главу Фонда госимущества обвинили в отмывании денег.

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