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Эрдоган призвал США к солидарности в вопросах F-16 и членства Швеции в НАТО

Эрдоган призвал США к единству в вопросах членства Швеции в НАТО и поставок F-16

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на солидарность США по вопросу продажи Турции многофункциональных истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом протокола о вступлении Швеции в НАТО. Его слова приводит Anadolu.

«США должны сделать все необходимое в отношении продажи F-16, чтобы завершить процесс вступления Швеции в НАТО», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что не может подписать ратификационный протокол о принятии нового государства в Североатлантический альянс, пока Соединенные Штаты не продадут Турции F-16.

«Если мы два союзника по НАТО, то вы должны внести свой вклад, одновременно наш парламент примет необходимое решение», — подытожил политик.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Эрдоган говорил, что Соединенные Штаты отправляют Греции самолеты-истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара уже предоставила за них деньги.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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