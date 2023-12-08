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Орбан предложил Украине альтернативу членству в ЕС

Орбан предложил заключить с Киевом договор о партнерстве вместо членства в ЕС

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве с Европейским союзом (ЕС) вместо полноправного членства в объединении. Об этом он заявил в интервью Le Point.

«Я предлагаю заключить с украинцами договор о стратегическом партнерстве, который будет предполагать соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность. Я выступаю за повышение нашего сотрудничества, но это не означает членства», — сказал премьер Венгрии.

Если через подобный договор удастся приблизить Киев к Европе, то через несколько лет можно будет рассмотреть дальнейшие шаги евроинтеграции Украины, подчеркнул Орбан. Он также отметил, что хочет убедить в необходимости таких мер президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в ЕС.

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