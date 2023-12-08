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Путин заявил о развеянном мифе о неуязвимости военной техники Запада

Путин: солдаты-участники СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Российские солдаты, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, полностью развеяли миф о неуязвимости западных вооружений. Такое заявление во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Героев Отечества, проходит в Георгиевском зале Кремля. В рамках церемонии ожидается награждение российских военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий на Украине.

Как отметил глава государства, 8 декабря знаки отличия должны получить выходцы из самых разных регионов РФ и разных национальностей. Однако, по словам Путина, отличия не мешают солдатам вместе защищать «единую для всех Родину».

«Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства», — подчеркнул президент.

Кроме того, в своей речи глава государства указал на необходимость жителям страны знать и чтить героев Отечества. Путин уточнил, что это является долгом каждого российского гражданина.

Ранее Владимир Путин рассказал, за что РФ сражается в рамках украинского конфликта.

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