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Песков назвал значение Украины для США

Песков заявил, что Украина не является главной заботой для США

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США. Так во время ежедневного брифинга он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что доходы от военной помощи Украине оседают в Соединенных Штатах.

«Смотрите, американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США», — заявил Песков.

По его словам, главной заботой для Вашингтона были сами граждан США, «причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев».

Он подчеркнул, что сами американцы обеспечивают себе рабочие места, налоги, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% военной помощи Украине осталось в Соединенных Штатах, средства были направлены на обновление и модернизацию военно-промышленного комплекса.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия.

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