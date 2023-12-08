Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня

Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта. Соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней – 15, 16, 17 марта 2024 года», — сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В ходе первого заседания комиссии после официального объявления даты президентских выборов поставила вопрос на голосование, по результатам которого был определен формат голосования в течение трех дней.

Памфилова оценила уровень подготовки к президентских выборов 2024 года. По ее словам, есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

Глава ЦИК днем ранее подчеркнула важность этих выборов. Она заявила, что достойно проведенные выборы президента гарантируют укрепление России. Памфилова добавила, что избирательная система России обладает необходимым запасом прочности.

Накануне Совет Федерации назначил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. Президент РФ Владимир Путин о планах баллотироваться не заявлял, его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «набраться терпения».

Ранее политолог Рудаков рассказал о важной роли выборов президента России.